غرفة جدة تسدل الستار على انتخابات مجلس إدارتها للدورة الـ 22 أمس “الخميس”

جدة – صالح القباص
اسدلت غرفة جدة مساء “الخميس” الستار على انتخاب أعضاء مجلس إدارتها للدورة القادمة 22، بعد أن استمرت برامجها الانتخابية على مدى خمسة أيام جابت محافظات القنفذة والليث وخليص ورابغ ، وصولاً إلى محافظة جدة ، حيث مرحلة الحسم في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات ، حيث جرى تتويج الفائزين بانتخابات الغرفة ، وذلك لـ 6 منتخبين من فئة التجار و 6 من فئة الصناعة .
وضمت قائمة الفائزين في الانتخابات من فئة التجار عمر بن رابح السلمي “1465 صوتاً” ، وعبدالله بن رده الحارثي “1252 صوتاً” ، وعبدالله بن معيلي السهلي “1007 أصوات” ، وماجد بن مخضور الصحفي “845 صوتاً” ، علاء بن يوسف باشنفر “764” ، وعبدالله بن فهد السلمي “603 أصوات” فيما ضمت قائمة فئة الصناع خلف بن هوصان العتيبي “1567 صوتاً” ، ونايف بن عبدالمحسن الراجحي “1268 صوتاً” ، وإبراهيم بن محمد بترجي “1155صوتاً” ، وفايز بن عبدالله الحربي “1073 صوتاً” ، وماجد بن سالم الحربي “1023 صوتاً” ، وأسامة بن زكريا جمجوم “979 صوتاً” .
وسجلت انتخابات مجلس إدارة غرفة جدة حضوراً مميزاً للناخبين ، وظهور نتائج الانتخابات بصورة إليكترونية وسريعة أمام الحضور في موقع عقد الانتخابات بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات بإشراف لجنة انتخابات غرفة جدة التابعة لوزارة التجارة والاستثمار ، والتي يرأسها المدير العام للغرف التجارية الصناعية في وزارة التجارة والاستثمار يحيى عزان ، حيث شهدت انتخابات الدورة الـ22 للغرفة تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الغرف السعودية .
من جانبه أكد وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الداخلية عبدالسلام بن عبدالله المانع على العدد الكبير من المرشحين والناخبين مما يعد مؤشراً إيجابياً لدور غرفة جدة في تنمية التجارة مشيراً إلى مجهودات الوزارة ودورها الرئيس في الحرص على سلامة الانتخابات وصحة إجراءاتها بإشراف لجنة الانتخابات التي استمر عملها لعدة أشهر لإجراء الترتيبات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية .
وأشار إلى أن مجهودات الجميع من الفرق العاملة في الانتخابات تكللت بالنجاح سائلاً بالتوفيق للفائزين في انتخابات مجلس إدارة غرفة جدة الجديد وأن يكون النجاح حليفهم في خدمة محافظة جدة ومجتمع الأعمال والاسهام في تنمية الوطن ، كأول غرفة سعودية قطعت شوطاً في الاسهام في الحركة التجارية والصناعية والاستثمارية .
وشهدت لحظات اعلان الفائزين موجات فرح عارمة واهازيج ورقصات وشيلات واجواء احتفالية استمرت إلى خارج مركز جدة للمعارض.