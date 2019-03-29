فيديو | تنفيذ مشروع جسرين على طريق الحائر بالرياض.. ونسبة الإنجاز بلغت 42%

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أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن أمانة منطقة الرياض تعمل حالياً على تنفيذ مشروعين لتشييد جسرين على طريق الحائر، وأن نسبة الإنجاز فيهما بلعت 42%، وأن العمل يسير وفق المخطط.

وقالت الوزارة إن الجسر الأول يقع عند تقاطع طريق الحائر مع مدخل ضاحية الغنامية، ويبلغ طوله 1148 متراً، وعرضه أكثر من 31 متراً، ويضم 8 مسارات رئيسية و4 مسارات للخدمة، وأن نسبة الإنجاز فيه بلغت 53%.

وأبانت أن الجسر الثاني يقع عند تقاطع الحائر مع عريض، وهو بطول 1280 متراً، وعرض أكثر من 31 متراً، ويحتوي على 8 مسارات رئيسية و4 مسارات خدمة، وأن نسبة الإنجاز فيه بلغت 31%.

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