فيديو | تنفيذ مشروع جسرين على طريق الحائر بالرياض.. ونسبة الإنجاز بلغت 42%

#أمانة_منطقة_الرياض⁩ تنجز 42٪ من مشروع تنفيذ جسرين على طريق الحائر عند تقاطعه مع عريض ومدخل ضاحية الغنامية بمدينة #الرياض ، مع الإشارة بان العمل جاري لإنجازه وفق البرنامج الزمني . pic.twitter.com/SATNhvu8Zq

— وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) March 28, 2019