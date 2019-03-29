فيديو | ماجد المهندس ونجوى كرم يتألقان بباقة من أجمل الأغاني في الخُبر

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قدم الفنان العراقي ماجد المهندس والفنانة اللبنانية نجوى كرم باقة من أجمل أغانيهما، خلال الحفل المشترك على مسرح الصالة الخضراء بمدينة الخبر أمس (الخميس)، ضمن مهرجان موسم الشرقية.

واستهل ماجد الحفلة بأغنية مليون مرة، ثم تلاها بعدد من الأغاني، مثل (أنا أحب غيرك، أنا مسير، للغروب بوسط قلبي ذكريات، أنا بالقوة نسيت، عوافي، فهموه إني أحبه)، ثم اختتم الحفل بأغنية “إنت ملك”.

من جانبها، أعربت نجوم كرم عن سعادتها بالغناء في المملكة، مؤكداً أن أحد أحلامها قد تحقق، ثم استهلت الحفل بأحدث أغانيها “الله ياخد بيدّك… يا سعودية”، ثم قدمت عدداً من أشهر أغانيها منها “شوف يا حبيبي الوفا من شيمة الإنسان”، “يا عيني الحب لا تخافي”، “ما بريد قلبي لو ختم جرحو يطيب”.

وتزدان مختلف محافظات المنطقة الشرقية هذه الأيام بفعاليات “موسم الشرقية” الذي يتضمن العديد من الحفلات الغنائية والعروض المسرحية والكوميدية والفعاليات الترفيهية المختلفة.

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