فيديو | ماجد المهندس ونجوى كرم يتألقان بباقة من أجمل الأغاني في الخُبر

قدم الفنان العراقي ماجد المهندس والفنانة اللبنانية نجوى كرم باقة من أجمل أغانيهما، خلال الحفل المشترك على مسرح الصالة الخضراء بمدينة الخبر أمس (الخميس)، ضمن مهرجان موسم الشرقية.
واستهل ماجد الحفلة بأغنية مليون مرة، ثم تلاها بعدد من الأغاني، مثل (أنا أحب غيرك، أنا مسير، للغروب بوسط قلبي ذكريات، أنا بالقوة نسيت، عوافي، فهموه إني أحبه)، ثم اختتم الحفل بأغنية “إنت ملك”.
من جانبها، أعربت نجوم كرم عن سعادتها بالغناء في المملكة، مؤكداً أن أحد أحلامها قد تحقق، ثم استهلت الحفل بأحدث أغانيها “الله ياخد بيدّك… يا سعودية”، ثم قدمت عدداً من أشهر أغانيها منها “شوف يا حبيبي الوفا من شيمة الإنسان”، “يا عيني الحب لا تخافي”، “ما بريد قلبي لو ختم جرحو يطيب”.
وتزدان مختلف محافظات المنطقة الشرقية هذه الأيام بفعاليات “موسم الشرقية” الذي يتضمن العديد من الحفلات الغنائية والعروض المسرحية والكوميدية والفعاليات الترفيهية المختلفة.
#انت_ملك من قبل لا تصبح ملك
مسك الختام لحفل ماجد المهندس على مسرح #موسم_الشرقية#ماجد_المهندس_في_الشرقية
الآن على #روتانا_موسيقى@ep_events_sa pic.twitter.com/Y3AD4r176u
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) March 28, 2019
أداء مشترك لماجد المهندس والجمهور لأغنية #للغروب_بوسط_قلبي_ذكریات#موسم_الشرقية#ماجد_المهندس_في_الشرقية
الآن على #روتانا_موسيقى@ep_events_sa pic.twitter.com/T9PPBMqYqY
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) March 28, 2019
يا عيني الحب لا تخافي
اعلني حبك لا تخافي
نجوى كرم على مسرح الشرقية #موسم_الشرقية#نجوى_كرم_في_الشرقية
الآن على #روتانا_موسيقى@ep_events_sa pic.twitter.com/ciYV0xBvL6
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) March 28, 2019
الله ياخد بيدّك… يا سعودية
أغنية جديدة لشمس الأغنية اللبنانية #نجوى_كرم لأول مرة على مسرح الشرقية#موسم_الشرقية#نجوى_كرم_في_الشرقية@ep_events_sa pic.twitter.com/fg5EbuXnro
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) March 28, 2019