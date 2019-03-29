فيديو | ماجد المهندس ونجوى كرم يتألقان بباقة من أجمل الأغاني في الخُبر

#انت_ملك من قبل لا تصبح ملك

مسك الختام لحفل ماجد المهندس على مسرح #موسم_الشرقية#ماجد_المهندس_في_الشرقية

الآن على #روتانا_موسيقى@ep_events_sa pic.twitter.com/Y3AD4r176u

— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) March 28, 2019