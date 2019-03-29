فيديو | مواطن يستعرض تمراً “سكرياً” مخزناً منذ 34 عاماً.. ولم يطرأ عليه تغيير

تجربة فريدة من نوعها قام بها الأستاذ عبدالعزيز التويجري @abdulaziztwegry بتخزين تمر سكري ضميد (مكبوس) لمدة ٣٤ عام ولما فُتح وُجد بأفضل حال.

هذا دليل على أن التمر أمن غذائي مهم. pic.twitter.com/egJylotJLd

— سلطان الجربوع (@sultan_j7) March 28, 2019