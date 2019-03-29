فيديو | مواطن يستعرض تمراً “سكرياً” مخزناً منذ 34 عاماً.. ولم يطرأ عليه تغيير

نشر أحد المهتمين بالبيئة مقطع فيديو يوثق تجربة فريدة أجراها أحد ملاك مزارع التمور بتخزين تمر سكري مكبوس لمدة تزيد عن ثلاثة عقود.
وظهر في المقطع المواطن عبد العزيز التويجري وهو يعرض على ضيوفه تمراً “مجروشاً” جرى تخزينه في عام 1406هـ، أي قبل 34 عاماً.
وقال التويجري إن والدته صنعت هذا التمر، ولم يتغير منذ ذلك الوقت، لافتاً إلى أن “الجروشة” التي تظهر على التمر من علامات الجودة، وهي ناتجة من توحّد الجلكوز والفركتوز وتكوينهما للبلورات حول التمر.
تجربة فريدة من نوعها قام بها الأستاذ عبدالعزيز التويجري @abdulaziztwegry بتخزين تمر سكري ضميد (مكبوس) لمدة ٣٤ عام ولما فُتح وُجد بأفضل حال.
هذا دليل على أن التمر أمن غذائي مهم. pic.twitter.com/egJylotJLd
— سلطان الجربوع (@sultan_j7) March 28, 2019