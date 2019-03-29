مصادر: عدد من الموقوفات تقدمن بطلبات للإفراج المؤقت عنهن والمحكمة الجزائية تدرس الأمر

الرئيسية أنحاء الوطن مصادر: عدد من الموقوفات تقدمن بطلبات للإفراج المؤقت عنهن والمحكمة الجزائية تدرس...
ذكرت مصادر أن المحكمة الجزائية بالرياض تدرس طلبات مقدمة لها من عدد من الموقوفات للإفراج عنهن مؤقتاً، بموجب المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
وأبانت المصادر بحسب صحيفة “عكاظ” أن تقديم طلبات الموقوفات جاء بعد أن أفرجت المحكمة أمس الخميس مؤقتاً عن ثلاثة من الموقوفين الـ9 على خلفية رصد نشاط منسق لهم، وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة، كما ورد في بيان النيابة العامة الصادر في يونيو من العام الماضي.
وكانت المحكمة أفادت بأن الإفراج المؤقت عن الموقوفين الثلاثة جاء بعد دراستها لطلباتهم المقدمة أثناء جلسات المحاكمة، وتحققت بشأنها الضوابط النظامية، وارتأت الموافقة عليها، وعليه صدر القرار بالإفراج المؤقت عنهم، على أن تواصل المحكمة النظر في قضاياهم وحضورهم لجلسات المحاكمة مطلقي السراح لحين صدور الأحكام النهائية والمكتسبة للقطعية فيما نسب إليهم.