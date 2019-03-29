وكالة المسجد النبوي تمدد فترة زيارة النساء للروضة الشريفة حتى نهاية رجب الجاري

الرئيسية أنحاء الوطن وكالة المسجد النبوي تمدد فترة زيارة النساء للروضة الشريفة حتى نهاية رجب...
مددت وكالة رئاسة الحرمين الشريفين لشؤون المسجد النبوي فترة زيارة النساء للروضة الشريفة، إلى نهاية شهر رجب الجاري.
وأوضحت الوكالة أنها بعد أن لمست نجاح تجربة الخمسة أيام لزيارة النساء للروضة الشريفة التي انتهت أمس الخميس، واستحسان الغالبية من الزائرات للتجربة، قررت تمديدها إلى نهاية الشهر الجاري.
وكانت الرئاسة بدأت في 17 رجب الجاري فترة تجربة لزيارة النساء للروضة الشريفة ولمدة 5 أيام، وذلك لتيسير الصلاة للنساء في الروضة الشريفة، وحددت فترتين لزيارة النساء للروضة خلال اليوم، الأولى من شروق الشمس وحتى قبل صلاة الظهر بساعة، والثانية من بعد صلاة العشاء وحتى قبل صلاة الفجر بساعة.