أسر 45 من مليشيا الحوثي خلال يومين من المعارك في مديرية عبس

أعلن الجيش الوطني اليمني، أسره العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، خلال يومين من المعارك في مديرية عبس شمال غرب محافظة حجة.
وأشار بيان للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة باليمن، إلى أسر 45 حوثيًا بينهم خمسة جرحى وقعوا في الأسر، منذ بداية عملية عسكرية للجيش، أطلقها الخميس الماضي.
وتمكنت وحدات الجيش المقاتلة في عبس، من تحرير عدد من القرى والمواقع في منطقة بني حسن التابعة للمديرية، حيث دارت معارك عنيفة سقط خلالها العشرات من عناصر المليشيا الحوثية ما بين قتيل وجريح، بينهم قيادي ميداني يدعى مهدي عبدالله المؤيد، ومرافقيه.
وتشهد مديرية عبس، معارك لليوم الثالث على التوالي، وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني اليمني.