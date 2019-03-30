“التجارة” ترد على صاحب منشأة حول إمكانية استرجاع زبون بضاعة اشتراها.. وتوضح شروط قبولها

الرئيسية أنحاء الوطن “التجارة” ترد على صاحب منشأة حول إمكانية استرجاع زبون بضاعة اشتراها.. وتوضح...
جددت وزارة التجارة والاستثمار التأكيد على أحقية المستهلك استرجاع أو استبدال السلعة في حال كانت معيبة أو مُقلدة أو غير مطابقة للمواصفات.
وقالت الوزارة في ردها على استفسار أحد التجار بشأن مدى أحقية استرجاع زبون البضاعة التي اشتراها منه بعد أيام رغم عدم وجود الكرتون الخاص بها، إنه يحق للمستهلك استرجاع أو استبدال السلعة في حال كانت معيبة أو مقلدة أوغير مطابقة للمواصفات.
وأضافت أنه خلاف ذلك يتم وفق سياسة الاسترجاع والاستبدال لدى المنشأة.