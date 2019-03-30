الشباب يقفز ثالثًا عبر أحد

أنحاء – محمد سندي
تغلب نادي الشباب على مستضيفه نادي أحد بهدفين مقابل هدف وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في ختام الجولة الـ25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تقدم نادي الشباب عن طريق سباتسيو دي فريتاس بالدقيقة “19” ومن ثم تعادل نادي احد سريعاً عبر لاعبه ماجد هزازي في الدقيقة “21” من عمر الشوط الأول.
وجاء هدف الشباب الثاني في شباك نادي أحد عن طريق بوبكر تراوالي في الدقيقة “36”، ليضع الليوث في المقدمة مجدداً.
وبهذه النتيجة؛ يقفز نادي الشباب ثالثاً وبرصيد 47 نقطة بينما نادي أحد في المركز الأخير برصيد 15 نقطة.