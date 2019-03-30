اليوم العالمي لـ”ساعة الأرض”.. 189 دولة تطفئ الأنوار وتضيء الشموع لمدة ساعة لهذه الأسباب

الرئيسية أنحاء العالم اليوم العالمي لـ”ساعة الأرض”.. 189 دولة تطفئ الأنوار وتضيء الشموع لمدة ساعة...
تشارك نحو 189 دولة بالعالم اليوم (السبت)، في مبادرة “ساعة الأرض”، والتي يتم خلالها إطفاء الأنوار لمدة ساعة بداية من الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف مساءً، كرسالة عالمية تحذيرية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وسيتم إطفاء الأنوار وإضاءة الشموع في عدد من المناطق السياحية والأثرية الهامة حول العالم، وذلك كنوع من تشجيع المواطنين على السلوكيات الإيجابية نحو البيئة.
وتعد منظمة الصندوق العالمي للطبيعة أول من قامت باختيار آخر سبت من شهر مارس من كل عام موعدا للاحتفال بساعة الأرض، وكانت مدينة سيدني الأسترالية أول مدينة تحتفل بساعة الأرض في العالم عام 2007، ومن ثم تحولت بعدها إلى حدث عالمي يشارك به قرابة 1.8 مليار نسمة حول العالم، فيما كانت مدينة دبي هي أول مدينة عربية تشارك في هذا الاحتفال العالمي عام 2009.
وتهدف ساعة الأرض إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات على اتخاذ مبادرات لترشيد استهلاك الكهرباء والماء يوميا، ومحاربة التلوث، والإسهام في عمليات إعادة التدوير وترشيد استهلاك الطاقة، ومواجهة التغير المناخي الذي يهدد كوكب الأرض.