بجدارة.. النصر يهزم الهلال وينتزع الصدارة

أنحاء – نواف الحازمي – متيم العصيمي
انتزع نادي النصر صدارة الترتيب بعد فوزه على غريمه نادي الهلال بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في الجولة 25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
شوط المباراة الأول انتهى سلبياً، بينهما في الشوط الثاني تقدم النصر عن طريق عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 46 بعدها بسبع دقائق سجل الهلال هدف التعادل بواسطة علي البليهي عند الدقيقة 53.
في الدقيقة 77 تقدم النصر مرة ثانية عن طريق برونو اوفنيني.
الدقيقة 79 شهدت أجمل أهداف المباراة من سالم الدوسري الذي تجاوز مدافعين وحارس النصر ووضعها في المرمى كهدف هلالي ثاني.
وقبل نهاية المباراة بثواني قليلة وعند الدقيقة 97 من الوقت بدل الضائع تمكن برونو افنيني من تسجيل هدف الفوز للنصر بضربة رأسية.
ليعلن بعدها الحكم شاكير نهاية المباراة بفوز النصر وخطف الصدارة من الهلال.
وقام حكم المباراة بإنذار كل من سلطان الغنـام وعبد الرحمن العبيد من النصر ومن الهلال كلاً من محمد كنو وديجينيك وكاريو وإداردو بعد ذلك قام بطرد محمد كنو من الهلال.
بهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده إلى 58 نقطة في صدارة الترتيب فيما بقي رصيد الهلال على النقطة 57 في المركز الثاني.
مباراة النصر القادمة ضد الرائد في بريدة ومباراة الهلال القادمة ضد الحزم في الرس.