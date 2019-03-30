الرئيسية أنحاء الوطن “شؤون الحرمين”: المشايات البلاستيكية لها 6 أهداف.. وهذه ألوانها ومواقعها بالمسجد الحرام
كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن ستة أهداف لفرشها مشايات بلاستيكية متعددة الألوان في ساحات المسجد الحرام وأروقته الداخلية.
وقال مدير إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام، نايف الجحدلي، إن المشايات البلاستيكية تم تقسيمها إلى ثلاثة ألوان مختلفة، لافتا إلى أن طول المشاية الواحدة يصل إلى 12مترا، بينما يبلغ عرضها ما بين نصف المتر والمتر.
وبيّن أن لكل لون من المشايات موقعا محددا داخل المسجد الحرام، فـ”البيج” يُستخدم للتوسعة، فيما “الأخضر” يُستخدم في مشاية إسماعيل، أما “الفضي” فإنه يُستخدم في صحن المطاف إضافة إلى الساحات كافة.
وأوضح، وفقا لـ”مكة”، أن أهداف وضع المشايات هي: تحديد مسار المشاة، وتمييز المواقع بالألوان، ومساعدة كبار السن، كما أنها مانعة للانزلاق، وتساعد باطن القدم أثناء المشي بدون حذاء، و تغطي المناهل لمنع انبعاث الروائح وعزلها.