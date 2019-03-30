شاهد.. معالم عالمية شهيرة تطفئ أنوارها إحياءً لـ”ساعة الأرض”

أحيت العديد من مدن العالم “ساعة الأرض”، في حدث عالمي سنوي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة، لتشجيع الأفراد والمجتمعات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة.
ويهدف ذلك التفاعل من دول العالم إلى المشاركة في رفع الوعي بخطر تغير المناخ، حيث أطفأت مدن حول العالم أنوار أهم معالمها، منها سيول عاصمة كوريا الجنوبية، وهونغ كونغ، ومومباي في الهند، وغيرها.
يُذكر أن “الساعة” التي تطفأ فيها الأنوار تكون من الساعة 8:30 حتى 9:30 وفق التوقيت المحلي لكل دولة، أحد أيام السبت في شهر مارس، وكانت مدينة سيدني الأسترالية أول من بدأ بهذه الخطوة في عام 2007.