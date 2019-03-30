غرفة الرياض تعلن عن مئات الوظائف الشاغرة للجنسين.. فرص عمل مناسبة للجميع

بواسطة
Editor 1
-

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توافر 346 وظيفة شاغرة للجنسين لحملة جميع المؤهلات وذلك بالتعاون مع عدد شركات القطاع الخاص.

وأوضحت الغرفة أن الشركات التي أعلنت عن الوظائف هي: “شركة نسر الجنوب للحراسات الأمنية – شركة مجموعة السلام – شركة اني و داني التجارية – شركة متجر العطور – شركة حلويات تاوة التجارية.

كما تتوفر وظائف لدى هذه الشركات “شركة كيف القابضة – شركة ساند دنت  – شركة مجموعة السلام  – شركة فود مارك العربية المحدودة – شركة ساعاتي القابضة – شركة فود مارك العربية المحدودة – شركة سربال للحراسات الأمنية”.

وأوضحت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي (هنـــا).

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here