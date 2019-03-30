فيديو | “السلمي”: لا يجوز أخذ قرض من البنك لشراء شقة.. وهذا هو البديل المباح

أفتى أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبد الله السلمي بعدم جواز الحصول على قرض من البنوك بفائدة لشراء شقة، داعياً إلى سلك الطرق البديلة المباحة في التمويل غير القروض الربوية.
وأوضح السلمي رداً عن سؤال مستفتٍ بأن الربا حرام كله قليله وكثيره، لقوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا”، وقوله: “يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة”، وهو ما أجمع عليه علماء المسلمين.
وأكد خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” أن الله لم يحرم شيئاً إلا وله بديل حلال، داعياً المتصل إلى البحث عن تاجر يشتري له البيت ويتملكه، ثم يبعه له بالآجل، ويرهنه باسمه حتى يسدد قيمته، وحينئذٍ يكون من أوجه المعاملات التي نص الفقهاء على جوازها.