فيديو |”المرور” ينشر قصة شاب أُصيب في حادِث مروري بسبب القيادة المتهورة وعدم ربط الحزام

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روى الشاب حمد عويدي قصة إصابته في حادِث مروري بسبب عدم ربط حزام الأمان وتهور صديقه الذي كان يقود السيارة بسرعة عالية، فيما أهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات التقيد بالتعليمات والالتزام بالسرعة المحددة لئلا يكون مصيرهم مثل “حمد”.

وقال حمد الذي يتلقى العلاج في مدينة الأمير سلطان الإنسانية إن صديقه كان يقود السيارة بسرعة 140 كم / ساعة وكان منشغلا بهاتفه الجوال فضلاً على عدم ربطه الحزام، بينما كان يجلس هو بجانبه غير رابط الحزام وكذلك شخصان آخران في الكرسي الخلفي.

وأضاف أن السيارة تعرضت لحادث فانقلبت بهم، وأُصيب على إثر ذلك في رأسه ولا يزال يتلقى العلاج في المستشفى، حيث يبدو أنه يعاني من إعاقة ومشكلات في الجهاز العصبي.

ونشرت الإدارة العامة للمرور الفيديو لتوعية قائدي المركبات بخطر عدم الالتزام بالتعليمات المرورية، وعلقت: “لسلامتك.. استشعر مسؤوليتك قبل أن تكون العبرة فيك لغيرك”.

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