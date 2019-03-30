فيديو | لحظة اعتقال رجل اقترب من سيارة ملك المغرب خلال موكب بصحبة “البابا”

ألقى الأمن المغربي القبض على رجل اعترض موكب الملك محمد السادس والبابا فرنسيس أثناء جولة في شوارع العاصمة المغربية الرباط.
وأظهر مقطع فيديو لحظة اقتراب الرجل من الموكب وتجاوز الأمن والركض باتجاه السيارة المكشوفة التي تقل الملك، الذي كان يلوح للجماهير المصطفة على جانبي الطريق، فانقض رجال الأمن والحرس على الرجل وألقوا القبض عليه.
وكان الموكب الرسمي يضم سيارة “البابا”، حيث أكمل الموكب رحلته بشكل طبيعي متجهاً إلى باحة مسجد حسان في الرباط حيث تقام مراسم الاستقبال الرسمي.
يُذكر أن البابا فرانسيس وصل إلى المغرب في زيارة تستمر يومين، وتركز على مسألة حوار أتباع الأديان وتعزيز الإسلام الوسطي والهجرة، حيث استقبله في وقت سابق في المطار الملك محمد السادس.