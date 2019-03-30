فيديو | مقاتلات التحالف تستهدف عناصر حوثية ومعدات عسكرية ومنصة إطلاق صواريخ

فيديو | تحالف دعم الشرعية في #اليمن يستهدف في عمليات نوعية عناصر من ميليشيا الحوثي ومنصة إطلاق صواريخ ومعدات عسكرية#الإخبارية pic.twitter.com/mz7km84K0b

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 29, 2019