فيديو | مقاتلات التحالف تستهدف عناصر حوثية ومعدات عسكرية ومنصة إطلاق صواريخ

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نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ضربات نوعية ضد أهداف حوثية منها منصة لإطلاق الصواريخ داخل الأراضي اليمنية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” لحظة استهداف المقاتلات لعناصر من ميليشيا الحوثي، ومعدات عسكرية، ومنصة لإطلاق الصواريخ وأهداف أخرى تابعة للميليشيات.

وكان الجيش الوطني اليمني قد أعلن اليوم أسره 45 مسلحاً من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، خلال يومين من المعارك في مديرية عبس شمال غرب محافظة حجة.

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