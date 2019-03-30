الرئيسية رياضة مدرّج المجانين يتساءل: من خلف هذه الكوارث؟.. والرئيس يستنجد بالأمن قبل النهاية
أنحاء – عادل رشيد
ألقت الخسارة بخماسية من الرائد بظلالها على مدرّج الأهلي في اللقاء الذي جمعهم ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث يحتل الاهلي المركز الخامس وتجمّد رصيده عند ٤٠ نقطة، وشهد اللقاء سيناريو استمتع به المشاهد الرياضي وغضب منه المشّجع الأهلاوي ، تقدّم الرائد بهدفين ومن ثمّ عادل الأهلي وقلب النتيجة برباعية ليضيف الرائد تقليص الفارق ومن ثمّ التعادل ويحرز الهدّاف صالح الشهري الهدف الخامس .
شهد اللقاء غضب جماهيري أهلاوي وتجمّع بعض المشجعين حول رئيس النادي عبدالله بترجي قبل ان يستنجد برجال الأمن، طالب المشجعين بالنظر لوضع الفريق وتحسين أمور النادي التي شكلت عبئ على الادارة فيما انقسمت الجماهير بين محملاً الإدارة لما يحدث وآخرين ذكروا بأن الهيئة العامة للرياضة هي من تسببت في ذلك بعدم وجود الدعم الكافي وإبعاد اعضاء الشرف.
وعقد مساء يوم الجمعة المدير التنفيذي زكي الصالح اجتماعه مع المدرّب خورخي فوساتي قبل الحصة التدريبية والنقاش حول نتائج الفريق السيئة والخسارة في اللقاء الأخير أمام الرائد وشدد زكي الصالح على الفوز بالمباريات القادمة والدخول بالروح بدءً من لقاء الفيحاء الاثنين القادم.
الجدير بالذكر منذ تولّي المدرّب الاورغوياني خورخي فوساتي خاض الفريق في جميع المسابقات 10 فاز في 3 لقاءات وتعادل في لقائين وخسر 5 كما سجّل ١٥ هدف واستقبل ١٦.