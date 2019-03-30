“وطن بلا مخالف”: ضبط 2.9 مليون مخالف ومعاقبة 428 ألفاً وترحيل 723 ألفاً

أعلنت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط نحو 2.9 مليون مخالف في كافة مناطق المملكة، وترحيل نحو 723 ألفاً، وذلك منذ انطلاق الحملة في شهر صفر من العام الماضي، وحتى أمس الأول الخميس.
وأبانت الحملة أن من بين المخالفين المضبوطين أكثر من 2.2 مليون مخالف لنظام الإقامة، وأكثر من 438 ألف مخالف لنظام العمل، وأكثر من 193 ألف مخالف لنظام أمن الحدود.
وقالت إنه تم ضبط أكثر من 48 ألف شخص خلال محاولاتهم التسلل إلى داخل المملكة عبر الحدود، نصفهم من الجنسية اليمنية، و47% من الجنسية الإثيوبية، و3% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط أكثر من ألفي شخص خلال محاولاتهم التسلل إلى خارج المملكة.
وأوضحت أن إجمالي عدد المقبوض عليهم لتورطهم في نقل وإيواء المخالفين والتستر عليهم، بلغ 3563 شخصاً، من بينهم 1181 مواطناً، لافتة إلى أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1127 منهم وإخلاء سبيلهم، ويجري حالياً تنفيذ الأنظمة بحق البقية وعددهم 54 مواطناً.
وأضافت أنه يجري حالياً إخضاع أكثر من 9.5 ألف وافد مخالف لإجراءات تنفيذ الأنظمة، بينهم 1338 امرأة، لافتة إلى أنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق أكثر من 428 ألف مخالف، وإحالة نحو 390 ألف آخرين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة أكثر من 487 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم.