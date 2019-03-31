إطلاق اسم الأمير سعود الفيصل على أحد شوارع مكة

مكة المكرمة – عبدالرحمن المحمادي :
وافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على المقترح الذي تقدمت به أمانة العاصمة المقدسة بإطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل على أحد الشوارع الحيوية بالعاصمة المقدسة.
جاء ذلك تقديراً لدوره البارز – رحمه الله – في خدمة الوطن الغالي والأمة العربية والإسلامية، وعرفاناً لما بذله الأمير الراحل من جهود خلال مسيرته الدبلوماسية والسياسية والإنسانية.
ويمتد شارع الأمير سعود الفيصل من الطريق الواصل من جنوب مخطط الشوقية إلى شمالها منتهياً بخط مكة – جدة السريع ماراً بطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز يرحمه الله.