الرئيسية الشركات انخفاض عجز النتائج التشغيلية للتعاونية عام 2018 بنسبة 22.8%
حققت شركة التعاونية للتأمين انخفاضاً في عجز نتائج العمليات التشغيلية لعام 2018 بمعدل قدره 22.8%، مقارنة بعام 2017.
وقد أدى انخفاض أرباح الاستثمارات لحملة الوثائق وأموال المساهمين خلال عام 2018 بنسبة قدرها 44.99% إلى زيادة خسارة الدخل قبل الزكاة بنسبة 45.58%، مع الأخذ في الاعتبار أن العائد على الاستثمارات خلال سنة 2018 يعد جيداً مقارنة بالسنوات السابقة، علماً بأن العائد على الاستثمار ببأنم=الاستثمار خلال عام 2017 كان استثنائياً.
جاء ذلك بعد أن اتخذت الشركة عدة إجراءات تصحيحية خلال عام 2018 أدت إلى تحسين إدارة المطالبات وإدارة التكاليف، الأمر الذي ساهم في انخفاض المطالبات المتكبدة بنسبة 3.55% وكذلك انخفضت تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بنسبة20.75%، وانخفضت تكاليف الاكتتاب الأخرى بنسبة 13.52%.
هذا، وقد بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (المبيعات) 7.64 مليار ريال خلال عام 2018، وبلغ إجمالي الدخل من الاستثمارات 246.499 مليون ريال.