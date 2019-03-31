انطلاق فعاليات “اليوم العالمي لساعة الأرض” بمكة المكرمة

انطلقت، في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم السبت ٣٠ مارس ، وضِمن فعاليات اليوم العالمي لساعة الارض ، المبادرةَ السادسة لفريق “لعيون جدة” تحت إشراف حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة ٥٥ فريق تطوعي والجهات المهتمة بالبيئة من كرسي الامير خالد بن سلطان للبيئة البحرية وهيئة الأرصاد وحماية البيئة وكلية علوم البحار لايصال رسالة #غايتنا_نظافة_شواطئنا.
وثمّن مشرف فريق “لعيون جدة”، المهندس هتان بن هاشم حمودة، دور الشركات والمؤسسات الداعمة لوجستياً للفعالية من حيث توفير المياه والعصيرات والأكياس شركة الربيع للعصيرات وشركة المراعي و شركة محمود سعيد للعصير و شركة العمودي لصناعة المرطبات و موسسة شاهين للمياه و موسسة رفا للمياه وأيضا مشاركة شركة نسما الحديثة لاعادة التصنيع المحدودة التي تشارك بكامل فريقها و معدتها و حاويات النفايات لايصال مفهوم أن المخلفات البحرية المفترض يتم تجمعيها وإعادة تدويرها لا أن تكون مواد سامة تلقى في الشواطئ و الأعماق البحرية.
وأضاف المهندس نايف الصبحي نائب فريق لعيون جدة: “هذه الحملة التي تجد الإهتمام من شباب وشابات المملكة هي مُحاولة للحد من التلوث وتدمير البيئة اللذيْن يهددان مستقبل السكان، وكذلك لفت الإنتباه إلى مشاكل البيئة من التلوث ومحاولة معالجتها، بالإضافة إلى جذب اهتمام الرأي العام لأهمية البيئة والحفاظ عليها، وإبراز قضية البيئة كإحدى القضايا الأساسية في ظل إهتمام حكومتنا الرشيدة بنظافة مناطقها وحمايتها”.
وتقدم المهندس هتان بن هاشم حموده بالشكر الجزيل لقطاع حرس الحدود بالمنطقة الغربية بدعمه الدائم للمبادرات البيئية التي تهدف أن تكون مملكتنا الغالية بلا مخلفات بحرية وأن تكون شواطئ المملكة بيئة بحرية ممتازة للتنزه والغوص
واخير أكد حموده أن فعاليات الفرق مستمرة حتى تصل رسالتنا مملكة بلا مخلفات وقدم شكره للفرق المشاركة وهم: فريق بوابة المغامرة. فريق فريندز بايكر للدراجات النارية . فريق ثمرات التطوعي. الرابطة السعودية لرياضة التزلج. السعودية لهندسة وصناعة الطيران. المتحدون بايكرز. جدة جيبرز. جدة هايكرز. جمعية المشورة الاجتماعية جداووين. دراج الحجاز. دراج الشرائع. سفراء التطوع. غواصين الساحل الغربي.
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والشكر موصول لجميع المساهمين في ساعة الأرض من الفرق التطوعية والشركات المساهمة وحرس الحدود على كل الجهود المبذولة في هذه الفعالية من قبل ومن بعد .