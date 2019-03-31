تركي آل الشيخ: لن نتغاضى عن أي تجاوز في الفعاليات وستتخذ كل الإجراءات النظامية

أكد رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أن الهيئة لن تتغاضى عن أي تجاوز في فعالية، أو قيام فعالية بدون ترخيص في أي مكان في المملكة.
وقال إن الهيئة ستتخذ كل الإجراءات النظامية في حال التجاوز، لافتاً إلى أنه في حال تجاوز أي شركة للآداب العامة وضوابط الترخيص سيتم سحب ترخيص الفعالية ومخاطبة الجهات المسؤولة لاتخاذ اللازم.
وأضاف أن الهيئة لا تتحمل أخطاء أو تجاوزات منظمين لم ترخص لهم، أو منظمين لم يلتزموا بما رُخص لهم، ومسؤوليتها إصدار الترخيص بعد استيفاء الشروط ومتابعة تطبيقه، وفي حال تواجد خلل في ذلك من المنظمين فسيتم اتخاذ الإجراء المناسب.