صور | “الشؤون البلدية” تتفاعل مع “ساعة الأرض” بإطفاء الإنارة في مبانيها والشوارع والميادين

شاركت وزارة الشؤون البلدية والقروية في مبادرة “ساعة الأرض”، من خلال إطفاء الإنارة الخارجية لمبانيها في مناطق المملكة كافة، لمدة 60 دقيقة بدأت منذ الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس (السبت).
وشاركت الأمانات والبلديات التابعة للوزارة في الحدث العالمي، بإطفاء إنارات مبانيها وإضاءات الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين والطرقات الواقعة تحت إشرافها.
يشار إلى أن نحو 189 دولة بالعالم قد شاركت في مبادرة “ساعة الأرض” بإطفاء الأنوار لمدة ساعة بدايةً من الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف من مساء أمس، كرسالة عالمیة تحذيرية من الآثار السلبیة للتغیرات المناخیة.