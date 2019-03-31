كوشنر بين الحقيقة والوهم

قليلة تلك المعلومات المعلنة عن شخصية جاريد كوشنر زوج السيدة إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي ترمب، والذي كان له دورا بارزا في تسيير وإنجاح الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي ترمب، بالإضافة إلى تمكينه بعدها في شؤون عدة، بتعيينه كبيرا لمستشاري البيت الأبيض، ومن ثم تسلمه لملف التجارة السياسية والشرق الأوسط.
شاب صامت جاد في السادسة والثلاثين، واسع الثراء، أتى من أبراج عالم تجارة العقار، وهو مالك صحيفة “الأوبزرفر” النيويوركية.
وقد عقد وشارك أثناء العملية الانتخابية لترامب في اجتماعات محورية مع عدد كبير من قادة دول العالم، لتوضيح ورسم رؤية الرئاسة للمرحلة الجديدة، وتحديد نتائجها المتوقعة.
كوشنر يهودي أرثوذكسي، حفيد أجداد نجوا من المحرقة النازية، وهو خريج جامعة هارفارد في علم الاجتماع.
وكما أوردت قناة البي بي سي العربية، فقد كان والده أيضا من أقطاب تجار العقارات، وحكت كيف أدين وسُجن عام 2005 بناء على قضية شهادة زور وتهرب ضريبي، ومساهمات في الحملات الانتخابية السابقة بشكل غير قانوني، فكان النائب العام في نيوجيرسي آنذاك، كريس كريستي، وراء سجنه، والذي يشاع إن كوشنر قد لعب دورا رئيسيا في الإطاحة به أثناء حملة ترامب الانتخابية.
وقد عارض أعضاء الكونغرس الديمقراطيين عملية تعيين كوشنر في البيت الأبيض معتمدين على القانون الفيدرالي لمكافحة محاباة الأقارب، الصادر عام 1967، وشككوا في علاقاته مع المستثمرين الأجانب، غير أن الرئيس ترامب عارض ذلك بقوة، وقارنه بعمل السيدة هيلاري مع زوجها كلينتون في البيت الأبيض، مضيفا بأن كوشنر لن ينال مرتبا نظير عمله.
كوشنر، الذي يشاع عنه بأنه عراب صفقة القرن، من خلال تحركاته المكوكية السرية بين دول الشرق الأوسط عامة، وبما فيها دولة إسرائيل، كما كان تواجده واضحا في أهم المواقف السياسية وأغربها، مثل إلغاء الرئيس ترمب لاتفاقية المفاعل النووي الإيراني، والتوقيع على قرار نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب، إلى القدس، وأخيرا التوقيع على تسليم مرتفعات الجولان السورية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
تقول العرب في أمثالها، التي تحث على عدم الحكم على الأشخاص من أشكالهم: ترى الرجل النحيف فتزدريه وفـى أثوابه أسد هصورُ.
واستدلالي هنا ليس مدحا ولا إعجابا بالرجل، ولكنه تدليل على أننا كعرب نهمل رصد الحقائق، ولا نبحث، ولا نستقصي، ولا نتنبه لما يفعله البعض، من أعمال قد ترسم مستقبل أمتنا.
العرب يظلون مأخوذين بالحقائق، ويعودون للأوراق القديمة، متأخرا، ليجدوا أن دروس الأمس لم تقرأ بما كان يجب.
كوشنر، وحسب وجهة نظري المتواضعة ضلع وإن بدى لنا صغيرا منحنيا، إلا أنه سيكون رقما كبيرا في السياسة الأمريكية المستقبلية، والسياسة العالمية بالتالي، وقد نراه رئيسا مستقبليا للدولة العظمى.
درس اختياري، لمن يفهمه جيدا، واستعدادا لأي اختبار مفاجئ.