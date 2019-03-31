مجلس الغرف السعودية ينظم ملتقى الأعمال السعودي التونسي

نظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، ملتقى الأعمال السعودي التونسي يوم السبت الموافق 30 من الشهر الجاري، وذلك بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الى تونس للمشاركة في القمة العربية.
تراس وفد مجلس الغرف السعودية في ملتقى الاعمال السعودي التونسي الدكتور سامي العبيدي، بمشاركة واسعة من الوزراء و المسؤولين و أصحاب الاعمال السعوديين و التونسيين ، و حضور الأمين العام لمجلس الغرف الدكتور سعود المشاري و سفير المملكة لدى تونس محمد العلي.
خاطب الجلسة الافتتاحية في ملتقى الأعمال السعودي التونسي كل من وزير التجارة و الاستثمار السعودي معالي الدكتور ماجد القصبي ،ونظيره التونسي وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي زياد العذاري بكلمة أكدوا فيها على أهمية العلاقات الاقتصادية السعودية التونسية و الفرص والإمكانيات المتاحة بين البلديين الى جانب العلاقات العريقة بينهما.
ومن جانبه قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي أن المملكة تسعى في رؤيتها 2030 إلى الانفتاح الاقتصادي العالمي، وخلق شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة والتي من بينها تونس، وهذا ما نطمح الية اليوم في الملتقى من بناء شراكة حقيقية مع أصحاب الأعمال، و رفع النسب الاستثمارية، خاصةً في مجالات البنية التحتية، والسياحة، والإنتاج الفلاحي، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، وتطوير معدلات التجارة البينية التي لم تتعدى حتى عام 2017م الــ 266 مليون دولار. بالرغم من العلاقات المتميزة، والفرص الاستثمارية الواعدة، منوهًا إلى ضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة على دور القطاع الاعمال، والتغلب على كافة المعوقات التي تحد من زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة للبلدين، مشدداً على أهمية فتح قنوات جديدة للحوار، وتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين، وإقامة اللقاءات والمعارض، وإنشاء صناديق للاستثمارات المشتركة.
كما أشار رئيس الدورة السابقة للجانب السعودي لمجلس الاعمال السعودي التونسي الدكتور سليمان العييري خلال كلمته في الملتقى الى أهمية مجلس الاعمال في مضاعفة نسبة التبادل التجاري بين البلدين وتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قطاع الاعمال التونسي.
يذكر أنه عُقدت مباحثات على هامش الملتقى أجراها وزير التجارة و الاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي مع وزير التجارة التونسي ووزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي بحضور الوفد و أصحاب الاعمال من الجانبين ، إضافة الى الاجتماع التنسيقي للوفد قٌبيل المشاركة في ملتقى الاعمال السعودي التونسي .