مهرجان “نور” يشع من قلب الرياض ساطعاً بالثقافة والفنون

انطلقت الليلة، فعاليات “مهرجان نور للثقافة والفنون”، في الرياض، الذي نظمته الشركة السعودية للكهرباء، ويستمر لسبعة أيام، في حفل كبير صاحبه أوبريت فني وغنائي، بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية ورموز المجتمع.
وشاركت جمهورية الصين في المهرجان، بصفتها ضيف شرف، وقدمت فقرات فنية وثقافية من واقع الفن والتراث والثقافة الصينية.
وبدأ حفل الافتتاح، الذي دشنه فهد السديري الرئيس التنفيذي المكلف للشركة، بالسلام الملكي، ثم كلمة الشركة السعودية للكهرباء ألقاها نيابة عن الرئيس التنفيذي، حمود الغبيني نائب رئيس أول للاتصال والعلاقات العامة، وكلمة المشرف العام على المهرجان الدكتور سعد البازعي، تلا ذلك فيلم “نور”، ثم “أوبريت” بعنوان: “نور الأوطان”، أعقبه فيلم سينمائي، واختتم حفل الافتتاح بتكريم سفير جمهورية الصين لدى المملكة “لي هوا شين”، وأيضاً تكريم الجهات الراعية.
وجاء في كلمة راعي الحفل، التي ألقاها الغبيني: حضرتم أهلاً ووطئتم سهلاً.. وأنرتم بحضوركم البهي قلوبنا.. قبل أن تستضيء بكم جنبات المكان.. وستستزيد عقولنا وأرواحنا بقبسٍ من نور عقولكم وعطاء أرواحكم في الأيام المقبلة من مهرجان “نور” للثقافة والفنون، الذي ندشن انطلاقته اليوم بحضور كوكبة من النخب الثقافية والفنية من نجوم الصف الأول في المملكة والوطن العربي.
ونسعى في “السعودية للكهرباء.. لأن نضيف لبنة بناء وبقعة ضوء في تاريخ الثقافة والفنون في المملكة.. وكلنا أمل أن نوفق في الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.
هذه الرؤية العظيمة لقيادةٍ حكيمة.. ترى أن الثقافة والترفيه تُعدّ من مقومات جودة الحياة، ورأت أن الفرص الثقافية والترفيهية المتوافرة حالياً لا ترتقي إلى تطلعات المواطنين والمقيمين، ولا تتواءم مع الوضع الاقتصادي المزدهر الذي نعيشه؛ لذلك قررت أنها ستدعم جهود المناطق والمحافظات والقطاعين غير الربحي والخاص في إقامة المهرجانات والفعاليات، وستفعّل دور الصناديق الحكومية في المساهمة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية؛ ليتمكن المواطنون والمقيمون من استثمار ما لديهم من طاقات ومواهب، وستشجع المستثمرين من الداخل والخارج، وستعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وستخصص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف وفنون وغيرها، وستدعم الموهوبين من الكتّاب والمؤلفين والمخرجين، وستعمل على دعم إيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوّعة تتناسب مع الأذواق والفئات كافّة، ولن يقتصر دور هذه المشروعات على الجانب الثقافي والترفيهي، بل ستلعب دوراً اقتصادياً مهمّاً من خلال توفير العديد من فرص العمل.
وأضاف نائب الرئيس: “لم تمض سوى أيام معدودات منذ أطلق الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، الاستراتيجية الوطنية للثقافة، التي ترتكز على إعطاء صوت جديد للثقافة السعودية وتعزيز هويتها وحفظ إرثها الحضاري وتطوير القطاع الثقافي، بشكل يساعد المبدع على صناعة منتج ثقافي يليق بقيمة ومكانة السعودية، وفق رؤية المملكة 2030 التي رسم ملامحها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (حفظه الله)، الاستراتيجية التي جاءت عقب أشهرٍ قليلة منذ أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان (حفظه الله) بإنشاء وزارة الثقافة في يوليو الماضي”.
وقال الغبيني: “ها نحن في “السعودية للكهرباء”، نتماهى مع هذه الرؤية العظيمة والمتقدمة، وننطلق بعد أن كنا ندعم منسوبي ومنسوبات الشركة داخلياً لتحفيز إبداعاتهم ونتاجاتهم الفكرية والأدبية والعلمية والتأليف في كافة هذه الجوانب، حتى أننا وللمرة الأولى.