١٧ ساعة لإزالة ورم من فك “خمسيني” في جدة

نجح فريق طبي سعودي بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجده من اجراء عمليه تعتبر الأولى من نوعها في المملكة و الشرق الأوسط لمريض ” خمسيني ” كان يعاني من ورم سرطاني في الفك والشفة السفلية وبروز الورم السرطاني من الوجهة ، حيث تردد المريض لعدة مستشفيات دون جدوى حتى وصولة الى مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز الذي استقبله وعمل له الفحوصات الكاملة لأجراء عملية جراحية تم فيها استئصال للفك السفلي مع الورم وعمل ترميم للوجه و الفك بعد اخذ عظمة الساق الخارجية واخذ جلد من باطن اليد والساق وعمل رقعة على الوجهة وإزالة الغدد اللمفاوية من الرقبة من الجهة اليمنى واليسرى حيث استغرقت العملية ما يقارب ١٧ ساعه متواصلة أوضح ذلك ، قائد الفريق الطبي استشاري جراحة الرأس و العنق و جراحة الترميم المجهرية د هاني بن زهير المرزوقي.
وأشار ” المرزوقي ” الى ان العملية تعد من العمليات النادرة حيث تتطلب فريق طبي مؤهل وذو خبره عالية للتعامل مع مثل هذه الحالات، حيث ضم الفريق ١٠ أطباء سعوديين من خيرة الأطباء في جميع التخصصات في مقدمتهم رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة د. مازن عدنان مرداد استشاري جراحة الرأس و العنق و نائب رئيس القسم و د .هتان عبد الحافظ الجعلي استشاري جراحة التجميل وجراحة الترميم المجهرية والفرق المساندة من التخصصات الأخرى .
وعبر ” المرزوقي ” عن شكره وتقديره أولا للفريق الطبي المشارك في العملية و ان مثل هذه العمليات لا تتم الا بمشاركة فريق ك طبي مميز، كما اوضح انه قد تم إنشاء وحدة متخصصة في جراحة أورام الرأس و العنق بجامعة الملك عبدالعزيز تحت رئاسة أ.د سعد المحياوي و تهتم الوحدة بعلاج جميع أورام الرأس و العنق و الغدة و الدرقية و نجحت الوحدة بإجراء عمليات معقدة كثيرة في هذا المجال.