طالبت 3 جهات بنشر ثقافة الوعي المالي بين المشرفات والمعلمات والطالبات في المدارس، مشددين على ضرورة إقامة ورش عمل قادمة لتحقيق الأهداف المنشودة ضمن خطة العمل التي تهدف إلى المساهمة بنشر الثقافة المالية بأقسامه الأربعة ” الادخار والاستثمار والاستهلاك والاقتراض”.
وجاء ذلك في اللقاء الذي استضافته وحدة العلوم الإدارية بمكتب التعليم روابي-شرقي الرياض-، وجمع بنك التنمية الاجتماعي والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وبنك البلاد، متزامناً مع حملة أسبوع المال العالمي تحت شعار (تعلم.وفر.اكسب).
وأثنت رئيسة وحدة العلوم الإدارية بمكتب التعليم روابي-شرقي الرياض-، المشرفة التربوية آمال مرعي العنزي على تجاوب القطاعات الحكومية والخاصة مع دعوات المتخصصين إلى أهمية التوعية بالاستهلاك المالي في المجتمع النسائي المدرسي من خلال ورش العمل واللقاءات المتواصلة على مدار العام.
مشيرة إلى أن نسبة عالية من الطالبات لا يعرفن أسس الإدارة المالية، أو التصرف الصحيح بالمال، إلى جانب عدم وجود أي خلفية عن الادخار المالي، وهذا ما يدعو إلى أهمية وجود حملة توعوية حقيقة تستمر على مدار العام في المدارس والكليات، تقدم طرق ووسائل يمكنها أن تساهم في إيقاف الهدر المالي وتعزز مفهوم الثقافة المالية لدى الطالبات.
وأكدت مديرة إدارة الريادة النسائية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أفنان البابطين، على أهمية نشر ثقافة ريادة الاعمال بين المجتمع النسائي التعليمي في المدارس، إلى جانب طرق الاستفادة من التسهيلات والفرص التي توفرها الهيئة.
وشددت ممثلة بنك البلاد هيفاء الهزاني، على ضرورة أن يكون هناك وعي استهلاكي في مختلف نواحي الحياة.
من جانبها، أقامت سفيرة الادخار في بنك التنمية الاجتماعي واجد العنزي ورشة عمل عن التخطيط المالي، ودور بنك التنمية الاجتماعي في دعم ريادة الاعمال والعمل الحر، ونشر ثقافة الادخار.