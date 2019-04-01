أردوغان يعترف بخسارة بعض المدن التركية لصالح المعارضة

خسر حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مدنا كبرى مثل أنقرة وأنطاليا وأزمير، في الانتخابات البلدية.

واكدت مصادر أن حزب أردوغان خسر العاصمة أنقرة بفارق 3 نقاط كاملة، مشيرا إلى أن الرئيس التركي خسر مدنا رئيسية فاز بها في الانتخابات الماضية.

واعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بخسارة بعض المدن التركية لصالح المعارضة..

وقال أردوغان للصحفيين في أنقرة إن حزبه سيطعن على النتائج أينما دعت الحاجة.

وأضاف أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة في الوزارات والمؤسسات لجعل نظام الحكم أكثر حيوية.

وقال رئيس أكبر أحزاب المعارضة التركية إن مرشحي حزبه فازوا في الانتخابات البلدية بالمدن الثلاث الرئيسية اليوم الاحد وفقا لبيانات الحزب.

وفي تصريحات للصحفيين، قال كمال قليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري إن مرشحي الحزب فازوا في أنقرة واسطنبول وإزمير ومدن أخرى متقدمين على منافسين من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي وقت سابق، قال مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لرئاسة بلدية اسطنبول إنه فاز بالانتخابات التي جرت الأحد لكن منافسه مرشح حزب المعارضة الرئيسي قال إن هذا الإعلان سابق لأوانه.

وتحدث بن علي يلدريم مرشح العدالة والتنمية ورئيس الوزراء التركي السابق بعد فرز أكثر من 98% من صناديق الاقتراع قائلا إن حزبه فاز.

لكن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو رفض بيان يلدريم ووصفه بأنه “تلاعب” وقال إن عملية فرز الأصوات ما زالت مستمرة.

وقالت قنوات تلفزيون تركية إنه بعد فرز 98.8% من صناديق الاقتراع أظهرت النتائج تقدما طفيفا ليلدريم بحصوله على

4111219 صوتا مقابل 4106776 صوتا لإمام أوغلو.