“الأحوال المدنية” تزف بشرى سارة لـ “موقوفي الخدمات”

فيديو | محمد الجاسر: كل الخدمات المقدمة للمواطن من الأحوال المدنية قريبًا سوف تكون غير مرتبطة بـ #ايقاف_الخدمات. #الأحوال_المدنية_في_تم pic.twitter.com/J2xXdzHWnV

— برنامج تم (@TammTalkShow) March 31, 2019