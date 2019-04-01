الأرصاد: أمطار رعدية على معظم المناطق.. وانخفاض في درجات الحرارة بالرياض ومكة والمدينة

الرئيسية أنحاء الوطن الأرصاد: أمطار رعدية على معظم المناطق.. وانخفاض في درجات الحرارة بالرياض ومكة...
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتواصل فرص هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة اليوم (الإثنين).
وأوضحت الهيئة أن تلك الحالة ستستمر على مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران والأجزاء الشرقية منها، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.
وبّينت أنه يتوقع حدوث انخفاض ملموس في درجات الحرارة مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة، بالإضافة إلى مكة المكرمة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.
ولفتت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة (18- 45 كم/ ساعة)، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
وأشارت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول شمالية غربية بسرعة (15- 40 كم/ ساعة)، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.