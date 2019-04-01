الأهلي ينتصر على الفيحاء ويضعه في خطر الهبوط

أنحاء – عادل رشيد
أحرز الفريق الأهلاوي فوزاً ثميناً على مضيفه الفيحاء في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن مباريات الجولة ٢٤ (مؤجلة) لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين على ستاد المجمعة.
شهد الشوط الأوّل تكافئ بين الفريقين في المستوى ليحرز اللاعب دجانيني الهدف الأوّل للأهلي في الدقيقة ٣٩، اكتفى الفريقين باللعب في منتصف الملعب مع وجود بعض الفرص المهدرة من قبل الفيحاء وتألق الحارس محمد العويس ، وبعد مضيء ٨٨ دقيقة يحرز النجم الأهلاوي حسين المقهوي الهدف الثاني ليغلق الستار على المباراة ويصبح رصيد الاهلي ٤٣ نقطة في المركز الخامس ويتجمّد رصيد الفيحاء عند ٢٢ نقطة ويقبع في المركز ١٥.
مباراة الأهلي القادمة ستكون أمام الشباب في الرياض بينما يستضيف الفيحاء نادي التعاون في المجمعة لحساب الجولة 26.