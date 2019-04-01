الجامعة العربية: خطاب محمود عباس في القمة العربية رسم خارطة طريق “فلسطينية – عربية – إسلامية”

قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي ، أن خطاب الرئيس محمود عباس في القمة العربية في تونس ، رسم خارطة طريق فلسطينية – عربية – إسلامية ، وشكل أساساً لبناء إستراتيجية عربية فلسطينية شاملة ، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإسقاط مشاريعه التصفوية .
وأكد السفير أبوعلي في تصريح له اليوم قبيل مغادرته تونس أن الخطاب كان شاملاً ووضع الأمور في نصابها، حيث وضع القادة العرب في صورة آخر التطورات الخطيرة في فلسطين وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية والسياسية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ، خاصة فيما يتعلق بالقدس .
وأوضح الأمين العام المساعد أن الرئيس في خطابه أكد أنه يجب اتخاذ خطوات عربية فورية لمواجهة القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المدعومة أمريكياً بصورة غير مسبوقة، محذراً من خطورة تداعيات هذه القرارات والمخططات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية .