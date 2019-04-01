تعليم ينبع يتوج المدارس الفائزة بمسابقة تجويد التحصيل الدراسي

اختتم فريق “ايقظ قدراتك واصنع مستقبلك” بقسم الإشراف التربوي بتعليم ينبع اليوم ، مسابقة تجويد التحصيل الدراسي في مرحلتها الثالثة والنهائية، والتي أقيمت في مقر الثانوية التاسعة بينبع البحر برعاية المساعدة للشؤون التعليمية أديبة بنت حميدي الفايدي ، وبحضور مديرة وحدة المؤشرات بأمانة التعليم بالوزارة إيمان سالم الفريدي ، مديرة الإشراف التربوي نجلاء فلمبان وعدد من رئيسات الأقسام والقيادات الإشرافية والتربوية ومعلمات وطالبات المدارس المشاركة .
وأكد مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي في كلمةً مسجلة وجهها للطالبات المشاركات ، أن مسابقة تجويد التحصيل الدراسي وضِعت دعمًا وتحفيزًا للطالبات كي يكون لهن دافع نحو الاجتهاد وبذل الجهد في تجويد تحصيل الطالبة الدراسي من المواد العلمية والأديبة في جميع الصفوف.
وأوضحت منسقة ردم الفجوة بتعليم ينبع فتحية حداد أن هذه المسابقة في دورتها الأولى استهدفت طالبات الصف الثالث ثانوي بقسميه الطبيعي والشرعي ونظامي المقررات والفصلي، بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي لطالبات المرحلة الثانوية و تقليص الفجوة المقدرة بين متوسط نتائج اختبارات الثانوية العامة والاختبار التحصيلي، وتجويد مخرج التعليم بشكل صحيح، وفتح آفاق كبيرة لبناء شخصية الطالبة المحبة للعلم، وتأهليها في الدورات القادمة للمنافسة على المستوى الوطني ، ثم أُعلنت النتيجة النهاية لمسابقة تجويد التحصيل الدراسي والتي أسفرت عن فوز و تتويج كلاً من الثانوية الثالثة (مقررات) بينبع الصناعية ، والثانوية الحادية عشر (فصلي) بينبع البحر .
كما كرمت المساعدة الطالبات الفائزات في مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن الكريم والأمير نايف لحفظ الحديث الشريف.