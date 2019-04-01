ضبط مصنع لزيوت السيارات داخل مزرعة بالمدينة المنورة

ضبطت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة منطقة المدينة المنورة مصنعًا لتصنيع زيوت السيارات داخل مزرعة.
جاء ذلك بالتعاون بين الإدارة وقوة الضبط الميداني وفرع وزارة التجارة والاستثمار وبلدية المندسة، وتبين أن المصنع يستخدم في تصنيع وتعبئة وتوزيع زيوت السيارات.
وأضافت أمانة منطقة المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه جرى التحفظ على الكميات المضبوطة والتي تبلغ أكثر من 39 ألف عبوة لاستكمال التحقيقات والإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يُذكر أن النظام العام للبيئة، ينص على «المحافظة على البيئة ومنع تلوثها وتدهورها والحد من ذلك»، معرفا تلويث البيئة على أنه «وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات أو لمدة زمنية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالصحة العامة أو بالأحياء أو الموارد الطبيعية أو الممتلكات، أو تؤثر سلبًا على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان».
وكانت أمانة منطقة المدينة المنورة وبالتعاون مع فرع وزارة التجارة والاستثمار وقوة المهمات والواجبات أغلقت سكن عمالة يتم خلاله تصنيع وتعبئة وتوزيع العطورات والكريمات ومستحضرات التجميل بشكل مخالف؛ حيث جرى اتلاف 816 عبوة خمرية و55 كيلو جرامًا من الفازلين والعطور.
وتشمل شروط إنشاء مصانع العطور، تقديم طلب للحصول على الترخيص قبل إنهاء الموافقة المبدئية، والحصول على رخصة البلدية، والدفاع المدني، على أن يكون الجدار الفاصل بين مكان البيع والمعمل من جزءين، ولا يزيد ارتفاع الجزء الأسفل منه عنلى متر، ويكون الجزء العلوي من زجاج لا يسمح بالرؤية من خلاله، مع مراعاة التناسب بين حجم المعدات المستخدمة في عمليات الخلط والتعبئة من حجم المحل المراد الخلط والتعبئة بداخله.
كما تتضمن الشروط، توزيع أجهزة قياس درجة الحرارة والرطوبة في المعمل بطريقة مناسبة بحيث لا تتجاوز درجة الحرارة 25 درجة، وأن تكون أرضيات المعمل والجدران والأسقف ناعمة وسهلة التنظيف وأن تكون الإضاءة والتهوية كافية وملائمة لطبيعة الأعمال التي تستخدم بالمعمل، مع تزويد العاملين في المعمل بالتعليم والتدريب والخبرة الملائمة لإداء العمل المناط بهم وجود خنة أو دولاب خاص لعزل المواد القابلة للاشتعال.