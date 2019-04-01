فيديو | “الشريان”: المعلمات المغتربات رواتبهن كاللاتي يعملن بمحل إقامتهن.. أين العدالة؟

#داود في دفاعه عن حق المعلمة المغتربة:

إجازاتها ليش زي إجازات اللي تفتح الباب ومدرستها اقبال البيت!!؟

راتبها زيه؟!!

ماعندها حتى بدل نقل خاص!!

وين العدالة هنا؟؟؟!!

هذه ليست عدالة!#حركة_نقل_المعلمين

مع #داود_الشريان

على قناة #SBC pic.twitter.com/Gt9HDOvukr

— برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) March 31, 2019