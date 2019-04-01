فيديو | “باتمان” يعرض المساعدة والإنقاذ في إحدى الحوادث بكندا.. والشرطة ترفض

حدثت واقعة طريفة في مقاطعة “بريتيش كولومبيا” الكندية، حيث فوجئت الشرطة عند مباشرتها حادثا وقع بأحد المنازل، بشخص يرتدي زي “باتمان”، الشخصية الأسطورية السينمائية، ومعه سيارة عليها الملصق الشهير له.
وعرض “باتمان” استعداده لمساعدة الشرطة والقيام بأي عملية إنقاذ في موقع الحادث، لكنهم طردوه من المكان، هو وسيارته التي لا تشبه تلك السيارة السحرية التي تظهر في السينما، بداعي أنه يشتت انتباههم.
يُذكر أن الكثيرين من المعجبين بشخصية باتمان يظهرون بملابسه الشهيرة وحتى سيارته الغريبة، في الأماكن العامة، وعادة ما يلقون تحية وإعجابا من العامة، نظرا لأن تلك الشخصية الخارقة تساعد الأخيار وتكافح الأشرار.