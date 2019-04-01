فيديو | مشجعة نصراوية تعرض على زوجها التكفل بزواجه ثانية لو تحوّل من هلالي إلى نصراوي

النصراوية سعاد بنت جابر تعرض على زوجها نادر عرضاً عجيباً … مهر عروسه الثانية وعفش البيت على حسابها لو تحول من هلالي الى نصراوي والتفاصيل الليلة في #صدى_الملاعب pic.twitter.com/ioTk5Nknqu

— #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) March 31, 2019