فيديو | مشجعة نصراوية تعرض على زوجها التكفل بزواجه ثانية لو تحوّل من هلالي إلى نصراوي

عرضت مشجعة نصراوية عرضاً فريداً من نوعه، على زوجها الذي يشجع الهلال، بتحملها جميع تكاليف زواجه بامرأة ثانية، وذلك في حالة تشجيعه للنصر بدلاً من الهلال.
كشف عن ذلك مقطع فيديو نشره الإعلامي مصطفى الآغا عبر حسابه في “تويتر”، حيث أظهر المشجعة النصراوية وهي تقدم العرض لزوجها، وتؤكد جديتها فيه.
وأضافت في عرضها أنها سوف تقوم بتحمل كافة تكاليف الزواج من مهر وأثاث المنزل كاملاً، فيما لم يظهر الفيديو ما إذا كان الزوج وافق على عرضها أم لا.
النصراوية سعاد بنت جابر تعرض على زوجها نادر عرضاً عجيباً … مهر عروسه الثانية وعفش البيت على حسابها لو تحول من هلالي الى نصراوي والتفاصيل الليلة في #صدى_الملاعب pic.twitter.com/ioTk5Nknqu
— #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) March 31, 2019