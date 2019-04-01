فيديو وصور | اصطدام سيارة بجهاز صراف آلي في جازان واشتعال النار بالموقع

اصطدمت سيارة كانت تسير بسرعة عالية بجهاز صراف آلي على طريق جازان أبو عريش، فجر اليوم الإثنين، ما أدى لإصابة 3 أشخاص كانوا بداخل المركبة، واشتعال النيران في الموقع.
وأدى الحَادث لاصطدام مركبة أخرى بأحد المقاهي القريبة من جهاز الصراف، وإحداث بعض الأضرار والتلفيات بالمقهى.
وأظهرت صور ومقطع فيديو السيارة وقد اصطدمت بحاجز جهاز الصراف، واشتعال النار في مقدمة السيارة وجزء من جهاز الصراف، غير أنها لم تصل إلى ماكينة النقود.
وبدا في الفيديو فرق الدفاع المدني خلال مباشرتها موقع الحَادث، حيث قامت بإخماد الحريق، قبل أن تصل النيران لماكينة النقود، والمعدات الأخرى التابعة لجهاز الصراف.
من جهته، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان، بيشي الصرخي، إن فرقتين إسعافيتين وصلتا إلى الموقع، حيث تبين وجود شخص مصاب وفي حالة حرجة، تم إجراء الإسعافات اللازمة له ونقله إلى مستشفى أبو عريش لتلقي العلاج، فيما ذكرت مصادر أنه تم نقل مصابين آخرين إلى المستشفى قبل وصول فرق الإسعاف.