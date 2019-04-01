“كفى” ومرور القنفذة يوقعان اتفاقية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات

وقّعت شعبة مرور محافظة القنفذة، اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية “كفى” للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة، في مجال التوعية والتثقيف بأضرار التدخين والمخدرات. وذلك بمقر المحافظة بحضور سعادة محافظ القنفذة الأستاذ فضا بن بين البقمي.
الاتفاقية والتي تأتي ضمن مبادرات إدارة المسؤولية الاجتماعية، مع الجهات الحكومية والخاصة وقعها من جانب المرور مدير الشعبة المقدم إبراهيم عثمان العمري فيما مثل جمعية كفى المشرف العام على فرع القنفذة الأستاذ محمد صالح الزبيدي، وتضمنت الاتفاقية إقامة معرض “توعوي- تثقيفي”، بمبنى المرور يستهدف منسوبيه ومراجعيه، والمشاركة في المناسبات الوطنية والأيام العالمية.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون والمشاركة في العمل على تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية، وزيادة الوعي لدى المجتمع، ليؤدوا دورهم بالمشاركة الفعالة في مشروعات التنمية والخدمات الاجتماعية التي تنعكس إيجابيًا على الجميع، وتسهم في تطويره، لتكون محافظة القنفذة وسكانها، نموذجًا حضاريًا، متقدمًا ومتطورًا، ورغبة في عمل مبادرة اجتماعية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، ووضع البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية في هذا الجانب.