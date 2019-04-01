برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، تطلق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ملتقى بيبان الشرقية، في مركز الظهران الدولي بالدمام يوم الأربعاء.
ويتسم ملتقى بيبان بتقديم كافة سبل الدعم من خلال أدوار تكاملية من قبل القطاعات الحكومية المشاركة في الملتقى والقطاعات الخاصة، وتأتي هذه الأدوار التكاملية بهدف تحقيق تطلعات رواد ورائدات الأعمال حيث تقدم مختلف الجهات المشاركة حلولاً متنوعة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وسيقدّم ملتقى بيبان الشرقية، بابي الطاقة والصناعة، والثقافة والترفيه، كأحد الأبواب المستحدثة للملتقى، إضافةً إلى باب منشآت، وباب النمو، وباب الانطلاقة، وباب التجارة الإلكترونية، وباب التمكين، وباب ريادة الأعمال، وباب التمويل وتسهيل الأعمال، وباب السوق.
وتعد المنطقة الشرقية حاضنةً للأعمال التجارية الصناعية والثقافية والترفيهية بالإضافة إلى مختلف المجالات، وتزخر بالعديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الجدير بالذكر، أن الملتقى سيفتح أبوابه للزوار والراغبين بمشاركة أفكارهم ومشاريعهم والاستفادة من الورش والدورات التدريبية المقدمة بداية من يوم الأربعاء الموافق لـ ٣ أبريل وحتى يوم السبت الموافق لـ ٦ أبريل المقبل من الساعة 4 وحتى 11 مساءً.