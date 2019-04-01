نعم لتكون هويتنا ثقافتنا

حقيقة الثقافة مهمة لكل شعوب العالم ولايخفى على الجميع إنّ لكلِّ شعبٍ مِنْ شعوب العالم تراثٌ فكريٌّ وحضاري خاص به،
وتُؤكد الابحاث أنّ الثّقافةَ تنمو مع النّمو الحضاريّ للأُمم، ولكنها قد تتراجع مع مرور الوقت؛ بسبب عدم الاهتمام الكافيّ بها ممّا يُؤدّي إلى غيابِ الهوية الثقافيّة الخاصة بالعديدِ من الشّعوب.والهوية الثقافية مهمة ولاسيما في وقتنا الحاضر انفتاح العالم وتطوره والكل يعرف أن الثقافة نموٌ معرفيٌّ متراكم على المدى الطويل ؛ وهي ليست عُلوماً أو مَعارفَ جاهزة وواضحةيُمكن للمجتمع أنْ يحصلَ عليهاويفهمها في زمنٍ ووقت قصير، لكنها تكون متراكمة عبر مراحل من الزّمن تنتقلَ من جيلٍ إلى جيل آخر .حيث تنتقل إلى أفرادِهِ الجُدد عبر التّنشئة الاجتماعيّة، حيثُ يكتسبُ الأطفال والأجيال خلال مراحل نموّهم وتنشئتهم العديد من المعلومات الثقافيّة والمعرفية التي تُثري ثقافتهم وعلومهم وافكارهم فما كان إلا الاهتمام بالثقافة فكانت وزارة الثقافة التي بخطى ثابتة ورؤى واضحة رسم ملكنا وولي عهده الأمين هوية المملكة العربية السعودية الجديدة؛ لنقول نعم السعودية الجديدة والمتأهبة والمستعدة لتحديات المستقبل بكل عزيمة وإصرار وثقة بالله عز وجل فكان حفل وزارة الثقافة .وتدشين وزير الثقافة سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود رؤية وزارة الثقافة وخططها المستقبلية
و إطلاق موقع الوزارة وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي شيء رائع وجميل والأجمل إعلان عن 27 مبادرة بهويتها الجديدة.وتنتمي هذه المبادرات الـ27 إلى 16 قطاعاً ثقافياً تخدمها الوزارة وهي: اللغة، والتراث، والكتب والنشر، والموسيقى، والأفلام والعروض المرئية، والفنون الأدائية، والشعر، والفنون البصرية، والمكتبات، والمتاحف، والتراث الطبيعي، والمواقع الثقافية والأثرية، والطعام وفنون الطهي، والأزياء، والمهرجانات والفعاليات، والعمارة والتصميم الداخلي، والتي تُشكّل في مجموعها كل المسارات الثقافية التي تنشط فيها المواهب السعودية وتدعمها في مختلف مناطق المملكة. وستتولى وزارة الثقافة الإشراف عليها عبر 11 كياناً جديداً سيتم إنشاؤها لدعم وتنفيذ المبادرات.
.. حقيقة عمل متميز وحدث كبير ومهم يترجم رؤية سمو سيدي ولي العهد.لأنه محمد بن سلمان نستمد القوة ،، منه نستمد العزم ،،منه نستمد الثقة ،،كعادته أينما يكون .أينما يذهب .أينما يستقر .حضوره مهيمننا .ظاهرا ..مسيطرا ..ثقة وعزيمةً.. تجلت بك نعم تعلمنا منك حب الوطن فهكذا يكون حب الوطن، حقيقة هذه المبادرات التي أطلقت في حفل التدشين سيكون تأثيرها عظيماً ليس الآن بل في السنوات القادمه و كلنا أمل وتفاؤل بمبادرات هي عنوان مُميز لثقافتنّانُعيدأمجادنّاونثبت للجميع بأن ثقافتنّا رائدة وأننا قادمون بثقة لتحقيق رؤية السعودية2030 وكذلك مستقبل أفضل للثقافة والمثقفين ودعم مبدعيها لصناعة منتج ثقافي يليق بمكانة السعودية الجديدة كل ما نريده نقلة نوعية في الحركة الثقافية في بلادنا والحافظ على موروثنا الثقافي القديم وكذلك اثراء نمط حياة الافراد والتشجّيع على التعبير والحوار الثقافي”. في ختام مقالي نبارك لسمو الأمير بدر الفرحان هذه الانطلاقة المتميزة والتي قاقت التوقعات ونتمنى تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في رفعه هذا الوطن وابنائه وأن يعلو اسم السعودية عالياً ولنردد معاً طموحنا عنان السماء والذي لنّ يتحقق إلا بسواعد ابناء هذا الوطن ودعمهم وتحفيزهم واكررر (دمت يا وطني شامخآ )