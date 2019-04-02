تعيين هند الزاهد وكيلاً لوزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة

أصدر وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، قراراً بتعيين هند بنت خالد الزاهد، وكيلاً لوزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة.
وتُعد هند الزاهد من الكفاءات النسائية الوطنية في مجال الإدارة؛ حيث تمتد خبرتها لأكثر من (١٨) عاماً في المجال الإداري، شغلت فيها عضوية المجلس التوجيهي لعمل المرأة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى عملها مستشاراً للتطوير الإداري لتمكين المرأة في شركة أرامكو السعودية.
كما كانت عضواً في عدة لجان استشارية، منها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، وجامعة الملك فيصل بالأحساء.