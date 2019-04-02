توقعات الأرصاد لطقس الثلاثاء: رياح نشطة مثيرة للأتربة وأمطار رعدية على 7 مناطق

الرئيسية أنحاء الوطن توقعات الأرصاد لطقس الثلاثاء: رياح نشطة مثيرة للأتربة وأمطار رعدية على 7...
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشرة توقعات الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019، حيث يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على 7 مناطق بالمملكة.
وتضمّنت تلك المناطق الباحة، عسير، جازان، نجران والأجزاء الشرقية والأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية، إضافةً إلى الأجزاء الجنوبية للرياض ومرتفعات جازان، في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من البلاد.
وتوقعت أن تسجل شرورة أعلى درجة حرارة بالمملكة بـ 37 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجة حرارة بـ 4 درجات مئوية.