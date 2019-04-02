شاهد.. “ناسا” تعرض صورًا لمجمع سكني يمكن أن يعيش فيه البشر على المريخ

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عن شكل مجمع سكني صمم بطابعة ثلاثية الأبعاد، ويمكن أن يكون بمثابة ملجأ لمعيشة البشر على كوكب المريخ
وسوف يضم المجمع مساحات شاسعة للمعيشة، بالإضافة إلى مختبر بحثي من أجل إجراء تجارب تخص الحياة على الكوكب الأحمر
واستعرضت “ناسا” عدداً من التصميمات التي فازت في مسابقة أطلقتها في الولايات المتحدة من أجل الحصول على أفكار بشأن معيشة البشر على المريخ
ومن بين التصميمات الفائزة مجمع “مارس إكس هاوس” الذي يمكن بناؤه على المريخ بواسطة روبوتات مزودة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قبل أن يصل البشر إليهم للعيش داخل السكن
وسوف يعيش رواد الفضاء داخل المجمع السكني المقترح بهدف المعيشة والعمل في نفس الوقت على دراسة طبيعة الكوكب وكيفية التكيف مع ظروفه
وحصل كل فائز من المراكز الثلاثة الأولى بالمسابقة على نحو مائة ألف دولار، وكان الهدف من المسابقة ليس فقط الحصول على تصميم منزل أو مجمع سكني، بل أيضاً استلهام أفكار للبناء نفسه على كوكب المريخ.