“صحة جازان” تفتح تحقيقاً في ملصقي مستشفى أبو عريش.. وتنوه بأن الاستقبال مستمر حالياً

الرئيسية أنحاء الوطن “صحة جازان” تفتح تحقيقاً في ملصقي مستشفى أبو عريش.. وتنوه بأن الاستقبال...
دفعت صورة متداولة لملصقين بمستشفى “أبو عريش العام” بمنطقة جازان، أمس الإثنين، المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة إلى فتح تحقيق موسع بشأنها، وذلك بعدما أثار الأمر حالة من السخط والاستياء بين المراجعين.
وتداول مغردون صورة لملصقين قد كُتب عليهما: “تأجّلت المواعيد إلى يوم الأربعاء الموافق 27 من رجب 1440 هـ” و”جميع الموظفين في دورة تدريبية”، الأمر الذي اعتذرت عنه المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان.
فيما أكّدت صحة جازان، وفقاً لـ “سبق”، أن التحقيق جارٍ حالياً لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع التنويه بأن استقبال الحالات مستمر بالقسم الذي تم وضع الملصقين عليه.