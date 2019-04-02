فيديو | القبض على عصابة “الجوائز المالية” في أبوظبي‎

ألقت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شرطة عجمان، القبض على عصابة مكونة من 24 شخصاً “آسيوياً”، داخل شقة في عجمان امتهنوا القيام باتصالاتٍ احتيالية.
وأفاد العميد عمران المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، بأن الجُناة استنزفوا ضحاياهم عبر إيهامهم بحصولهم على جوائز مالية، موضحاً أنهم كانوا يطالبونهم بتحويل أرصدة إعادة تعبئة بطاقات هاتفية، لاستكمال إجراءات تسلم تلك الجوائز.
بدوره أوضح العقيد سلطان الكعبي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في “المديرية”، أن أفراد العصابة كانوا يديرون عملياتهم بشقة مستأجرة في عجمان، وتم ضبط عدد من الهواتف المتحركة، ومبالغ مالية، وشرائح اتصال استُخدمت للإيقاع بالضحايا.
وأشار إلى ورود عدة بلاغات مؤخراً من الضحايا الذين تم استهدافهم عشوائياً من قبل أفراد العصابة، حيث قاموا بتحويل الأرصدة الهاتفية قبل أن ينقطع الاتصال بهم، واكتشافهم أنهم تعرضوا للاحتيال، داعيا لعدم الاستجابة للمكالمات الخادعة، وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يدّعون أنهم ربحوا جوائز مالية.
#أخبار_شرطة_أبوظبي
القبض على عصابة "الاحتيال الهاتفي "
Phone Scam Gang Arrested
ഫോണ് തട്ടിപ്പു സംഘത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു https://t.co/ShB2vVeOqD pic.twitter.com/yoLkv80vDj
— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) April 2, 2019