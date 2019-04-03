فيديو | قطار مسرع يدهس فتاة أثناء عبورها على قضبان السكك الحديدية في مصر

الرئيسية حوادث فيديو | قطار مسرع يدهس فتاة أثناء عبورها على قضبان السكك الحديدية...
لقيت فتاة مصرية حتفها دهساً أثناء مرورها على قضبان السكك الحديدية في مدينة الفشن بمحافظة بني سويف جنوب مصر؛ حيث كانت تعبر القضبان عقب خروجها من المدرسة (الإثنين).
ووثقت كاميرات المراقبة في المحطة لحظة مرور الفتاة علا فهمي على القضبان، وتعرضها للدهس من قبل قطار الصعيد المتجه إلى مدينة أسوان بسرعة كبيرة.
وذكرت مصادر إعلامية أن السلطات المصرية تجري تحقيقات موسعة للكشف عن سبب عدم وجود حواجز لمنع عبور المواطنين لقضبان السكك الحديدية، أو وجود إشارات تحذيرية للتنبيه بقدوم القطار.